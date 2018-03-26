Двое неизвестных в Щукино зашли в квартиру мужчины и забрали очки, парфюмы, 317 тыс. руб. и 400 долл.

Поздним вечером 25 марта в полицию обратился гражданин, проживающий на ул. Авиационная. «Мужчина 1992 г. рождения сообщил, что вместе с ним в его квартиру вошли двое неизвестных, которые открыто похитили сотовый телефон, две пары очков, три флакона духов, ювелирные изделия, банковскую карту, 317 тыс. руб. и 400 долл. После этого злоумышленники скрылись», — сказали в столичном главке.

В МВД проводят проверку и устанавливают сумму материального ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.