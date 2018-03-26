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Двое неизвестных в Щукино зашли в квартиру мужчины и забрали очки, парфюмы, 317 тыс. руб. и 400 долл.
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Двое неизвестных в Щукино зашли в квартиру мужчины и забрали очки, парфюмы, 317 тыс. руб. и 400 долл. 

Агентство «Москва» 1 час назад
На северо-западе столицы неизвестные ограбили квартиру. Добычей преступников стали деньги и личные вещи хозяина жилища, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Поздним вечером 25 марта в полицию обратился гражданин, проживающий на ул. Авиационная. «Мужчина 1992 г. рождения сообщил, что вместе с ним в его квартиру вошли двое неизвестных, которые открыто похитили сотовый телефон, две пары очков, три флакона духов, ювелирные изделия, банковскую карту, 317 тыс. руб. и 400 долл. После этого злоумышленники скрылись», — сказали в столичном главке.
В МВД проводят проверку и устанавливают сумму материального ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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