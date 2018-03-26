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От сервиза до автоприцепа: полицейские из Самарской области поймали дачных воров с ломиком
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От сервиза до автоприцепа: полицейские из Самарской области поймали дачных воров с ломиком 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области бдительные дачники помогли полиции задержать воришек-рецидивистов. Злоумышленники попались в момент совершения очередной кражи. Жители садового товарищества «Зеленая Даль–1» забили тревогу, когда увидели у соседнего дома незнакомый автомобиль.
— Невольные свидетели происшествия обратились в полицию. Спустя некоторое время оперативники прибыли к месту событий. Им удалось задержать воров, которые уже вытащили из окна дачного дома электроинструменты, бытовую технику, чайный сервиз, постельное белье, газовые приборы и электрокамин. Сумма ущерба перевалила за 70 тысяч рублей, — сообщили в областном главке.
Преступников доставили в отделение полиции. Там стражи порядка выяснили, что один из мужчин причастен к еще нескольким кражам. По данным оперативников, 19-летний житель села Выселки обворовывал дачные дома в одиночку. При помощи лома он повреждал окна и двери частных построек.
За 4 месяца злоумышленник умудрился украсть туристическую палатку, автомобильный прицеп, надувной матрас, акустическую гитару, игрушечный вертолет и корабль с пультом управления. Однажды мужчина даже похитил шкаф из дачного туалета. Часть награбленного он хранил у себя в квартире.
Теперь 19-летний юноша и его 21-летний подельник ответят перед законом. Их обвиняют в нескольких эпизодах краж и повреждении чужого имущества. Ущерб оценили в 110 тысяч рублей.
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