Житель Губахи обманом заставил приятеля переписать на него своё жильё

54-летний житель Губахи обманом завладел жильём своего знакомого. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве.

«В мае прошлого года мужчина, воспользовавшись юридической безграмотностью 51-летнего приятеля, убедил его прописать в принадлежащей ему комнате. В дальнейшем владелец жилья из-за своей невнимательности подписал договор купли-продажи, который злоумышленник составил заранее. В нём осужденный собственноручно внёс запись от имени потерпевшего о получении им 150 тысяч рублей. В действительности же заявитель не получал никаких денег и не знал, что подписал договор купли-продажи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю

Таким образом житель Губахи обманом стал собственником комнаты стоимостью 344 тысячи рублей. Новое жильё он поспешил продать и деньги потратил.

На время расследования мужчину взяли под стражу.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.