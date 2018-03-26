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Житель Губахи обманом заставил приятеля переписать на него своё жильё
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Житель Губахи обманом заставил приятеля переписать на него своё жильё 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
54-летний житель Губахи обманом завладел жильём своего знакомого. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве.
«В мае прошлого года мужчина, воспользовавшись юридической безграмотностью 51-летнего приятеля, убедил его прописать в принадлежащей ему комнате. В дальнейшем владелец жилья из-за своей невнимательности подписал договор купли-продажи, который злоумышленник составил заранее. В нём осужденный собственноручно внёс запись от имени потерпевшего о получении им 150 тысяч рублей. В действительности же заявитель не получал никаких денег и не знал, что подписал договор купли-продажи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Таким образом житель Губахи обманом стал собственником комнаты стоимостью 344 тысячи рублей. Новое жильё он поспешил продать и деньги потратил.
На время расследования мужчину взяли под стражу.
Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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