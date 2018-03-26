Ещё
По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых 

Rambler News Service 17 часов назад
Фото: Газета Кемерова
Председателю СКР Александру Бастрыкину, который лично координирует работу следователей в городе Кемерове, где вчера произошел пожар в торговом центре, доложено о задержании и допросе четверых подозреваемых.
«Председателю СКР доложили о первых результатах расследования. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она отметила, что решается вопрос о задержании пятого подозреваемого. Это сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.
Rambler News Service: последние новости
Начальник полиции из ХМАО дает показания в СКР по делу о суррогатном алкоголе Первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС задержан за взятки СКР ответил на слухи о сотнях жертв в Кемерове
 Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово162
Мэр Кемерово предложил людям осмотреть морг234
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово107
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ694
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной16
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:08
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово
Политика Происшествия
01:10
Мэр Кемерово предложил людям осмотреть морг
Происшествия
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение