Романтично настроенная жительница Балакова лишилась пылесоса

Ночная алковечеринка дома у 42-летней женщины закончилась пропажей бытовой техники.

Заявление поступило сотрудникам полиции аккурат в День влюбленных — 14 февраля. Выяснилось, что имея отношения с малознакомым гражданином, дама потеряла бдительность, а с ней и пылесос.

Еще 16 декабря минувшего года жительница Балакова выпивала спиртное с 39-летним мужчиной. Оказалось, что тот был ранее судим за кражу. Но дама закрыла на это обстоятельство глаза. И напрасно. Молодой человек после посиделок ушел и прихватил с собой пылесос «Занусси» стоимостью в 1 500 руб. Причем, пылесос был похищен грубо, с применением насилия.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (Грабеж). В минувшее воскресенье 25 марта грабитель был задержан. Пылесос вернулся к своей законной хозяйке.