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Романтично настроенная жительница Балакова лишилась пылесоса
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Романтично настроенная жительница Балакова лишилась пылесоса 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Ночная алковечеринка дома у 42-летней женщины закончилась пропажей бытовой техники.
Заявление поступило сотрудникам полиции аккурат в День влюбленных — 14 февраля. Выяснилось, что имея отношения с малознакомым гражданином, дама потеряла бдительность, а с ней и пылесос.
Еще 16 декабря минувшего года жительница Балакова выпивала спиртное с 39-летним мужчиной. Оказалось, что тот был ранее судим за кражу. Но дама закрыла на это обстоятельство глаза. И напрасно. Молодой человек после посиделок ушел и прихватил с собой пылесос «Занусси» стоимостью в 1 500 руб. Причем, пылесос был похищен грубо, с применением насилия.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (Грабеж). В минувшее воскресенье 25 марта грабитель был задержан. Пылесос вернулся к своей законной хозяйке.
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