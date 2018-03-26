В Илеке пьяный водитель врезался в дорожный знак, погиб пассажир 

В Илеке полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 25 марта.
По информации правоохранителей, в 05:15 часов на улице Чапаевской пьяный 30-летний водитель автомобиля Toyota Cavalier не справился с управлением и врезался в дорожный знак.
От полученных травм до приезда скорой помощи скончался 32-летний пассажир иномарки.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.