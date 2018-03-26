Ещё
В Илеке пьяный водитель врезался в дорожный знак, погиб пассажир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

В Илеке пьяный водитель врезался в дорожный знак, погиб пассажир 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Илеке полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 25 марта.
По информации правоохранителей, в 05:15 часов на улице Чапаевской пьяный 30-летний водитель автомобиля Toyota Cavalier не справился с управлением и врезался в дорожный знак.
От полученных травм до приезда скорой помощи скончался 32-летний пассажир иномарки.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге суд вынес приговор автомеханику, убившему клиента В Орске осуждены экс-руководители СИЗО-2 за смерть заключенного В Гае рецидивистка плеснула в продавщицу магазина кислотой и украла деньги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово231
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку154
«Это просто ужас…»300
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово127
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста65
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
04:47
В лифте ТЦ в Кемерово нашли два тела
Пожары Происшествия
01:11
В Кемерово нашли живыми пятерых пропавших
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение