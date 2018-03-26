В Илеке пьяный водитель врезался в дорожный знак, погиб пассажир

В Илеке полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 25 марта.

По информации правоохранителей, в 05:15 часов на улице Чапаевской пьяный 30-летний водитель автомобиля Toyota Cavalier не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

От полученных травм до приезда скорой помощи скончался 32-летний пассажир иномарки.