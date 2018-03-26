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Суд поставил под арестом экс-мэра Нижнего Новгорода
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Суд поставил под арестом экс-мэра Нижнего Новгорода 

pasmi.ru 1 час назад
Нижегородский областной суд отклонил апелляцию адвокатов об изменении меры пресечения вице-спикеру нижегородского законодательного собрания, бывшему мэру города Олегу Сорокину, обвиняемому в получении взятки в $1 млн  Депутат под стражей
«Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а решение Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения — без изменений», — заявили РИА «Новости» в Нижегородском областном суде. Олег Сорокин останется под арестом до 18 мая включительно.
Напомним, что 19 декабря 2017 года после задержания Сорокина Нижегородский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Вице-спикер был арестован до 17 февраля. 15 февраля Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца.
По версии следствия, чиновник в 2012 году получил взятку услугами имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе. В 2012 году по итогам аукциона, проведенного Министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области, за одним из ООО признали право на договоры аренды земельных участков в Советском районе Нижнего Новгорода.
ООО участвовало в этом аукционе в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания „Столица Нижний“, участником которой значилась супруга Сорокина.
Однако на земли претендовало еще одно ЗАО и обжаловало аукцион в УФАС и Арбитражном суде. Но Сорокин, по мнению следствия, будучи заинтересованным в коммерческой деятельности ООО и выполнении договоров с октября 2012 по март 2013, предложил знакомому передать $1 млн гендиректору ЗАО за отзыв жалоб и исков, а также за отказ от претензий на земельные участки.
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