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Уфимец ограбил офис микрозаймов с помощью банки с «кислотой»
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Уфимец ограбил офис микрозаймов с помощью банки с «кислотой» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Мужчина, ограбивший офис микрозаймов в Сипайлово, был задержан полицией. Его искали три дня.
Ограбление произошло еще в понедельник, 19 марта, около 11:00 утра. Мужчина в ярко-красной куртке вошел в помещение, пряча лицо от камер наблюдения. В руках у него была обычная стеклянная банка, полная какой-то жидкости. У кассира налетчик потребовал денег, снимая с банки крышку.
— Тут кислота. Не дашь деньги — оболью лицо, — пригрозил налетчик даме.
Но в кассе было всего 500 рублей, которые кассир и протянула разбойнику. Обведя взглядом офис, мужчина решил забрать еще и рабочий ноутбук, а также телефон женщины, а затем скрылся. Все похищенное он сдал в ближайший ломбард.
Его удалось задержать по записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый оказался ранее судимым уфимцем.
— За «разбой» ему грозит от восьми до пятнадцати лет. Мужчину поместили под стражу, — пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.
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