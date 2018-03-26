Уфимец ограбил офис микрозаймов с помощью банки с «кислотой»

Мужчина, ограбивший офис микрозаймов в Сипайлово, был задержан полицией. Его искали три дня.

Ограбление произошло еще в понедельник, 19 марта, около 11:00 утра. Мужчина в ярко-красной куртке вошел в помещение, пряча лицо от камер наблюдения. В руках у него была обычная стеклянная банка, полная какой-то жидкости. У кассира налетчик потребовал денег, снимая с банки крышку.

— Тут кислота. Не дашь деньги — оболью лицо, — пригрозил налетчик даме.

Но в кассе было всего 500 рублей, которые кассир и протянула разбойнику. Обведя взглядом офис, мужчина решил забрать еще и рабочий ноутбук, а также телефон женщины, а затем скрылся. Все похищенное он сдал в ближайший ломбард.

Его удалось задержать по записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый оказался ранее судимым уфимцем.