В Иркутске горе-мать жестоко избила двухмесячного сына 

В ходе судебных разбирательств было установлено, что 20-летняя жительница Иркутска нанесла множественные телесные повреждения своему 2-месячному сыну. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, часть из причиненных телесных повреждений относится к категории причинивших тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Как сообщает IrkutskMedia, горе-мать свою вину полностью признала. В итоге суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Осужденная будет находиться в колонии общего режима. На данный момент рассматривают вопрос о лишении женщины родительских прав.
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