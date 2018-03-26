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В Иркутске горе-мать жестоко избила двухмесячного сына
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В Иркутске горе-мать жестоко избила двухмесячного сына 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе судебных разбирательств было установлено, что 20-летняя жительница Иркутска нанесла множественные телесные повреждения своему 2-месячному сыну. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, часть из причиненных телесных повреждений относится к категории причинивших тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Как сообщает IrkutskMedia, горе-мать свою вину полностью признала. В итоге суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Осужденная будет находиться в колонии общего режима. На данный момент рассматривают вопрос о лишении женщины родительских прав.
Фото: pixabay.com.
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