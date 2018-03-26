Более 2 тысяч бутылок алкоголя изъяли зауральские полицейские 

В Зауралье полицейские из незаконного оборота изъяли около 1500 литров алкогольной продукции.
Накануне участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками ДПС отделения полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» на 130 километре автодороги Курган-Звериноголовское был остановлен грузовой большегрузный автомобиль под управлением жителя Республики Казахстан. Мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований общим объемом почти 1500 литров.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».