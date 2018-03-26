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СК задержал четырёх человек по делу о пожаре в торговом центре Кемерова
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СК задержал четырёх человек по делу о пожаре в торговом центре Кемерова 

RT на русском 1 час назад
В ведомстве отметили, что также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. «В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — говорится в сообщении СК в Telegram.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре Кемерова.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 48 человек.
RT на русском: последние новости
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