СК задержал четырёх человек по делу о пожаре в торговом центре Кемерова

В ведомстве отметили, что также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. «В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — говорится в сообщении СК в Telegram.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли 48 человек.