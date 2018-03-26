В Чернушке вынесли приговор мужчине, который убил коллегу 

АиФ Пермь: последние новости

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении Антона Удальёва

В Прикамье пьяный прохожий угнал автомобиль от торгового центра

Прокуратура вступилась за пермячку, которой не платили пособие на ребёнка