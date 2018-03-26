В Чернушке вынесли приговор мужчине, который убил коллегу 

37-летний житель Свердловской области признан виновным в смерти коллеги. Мужчины вместе выпивали на территории одного из местных предприятий в октябре 2017 года.
«В ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков на бытовой почве, один разнорабочий избил другого деревянной доской. От полученных травм потерпевший скончался. После совершения преступления обвиняемый уничтожил орудие и скрылся, но вскоре его задержали сотрудники полиции на территории соседнего района», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
Суд признал жителя Красноуфимского района Свердловской области виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Виновному назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбывание в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.