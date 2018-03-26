Ещё
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЗАДЕРЖАНЫ И ДОПРОШЕНЫ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ АРЕНДАТОР ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ МОГЛО НАЧАТЬСЯ ВОЗГОРАНИЕ В ТЦ В КЕМЕРОВО — СК
РИА Новости: последние новости
Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек Возле горящего торгового центра в Кемерово перекрыли движение Под Новгородом мужчина открыл огонь по силовикам, которых вызвал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России749
Болтон записал обращение к Совфеду28
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Спасение людей в Кемерово попало на видео66
Польша нашла альтернативу российскому газу91
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение