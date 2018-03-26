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По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
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По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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. ЗАДЕРЖАНЫ И ДОПРОШЕНЫ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ АРЕНДАТОР ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ МОГЛО НАЧАТЬСЯ ВОЗГОРАНИЕ В ТЦ В
КЕМЕРОВО
— СК
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