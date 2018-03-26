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В Прикамье пьяная женщина набросилась с ножом на родную мать
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Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку

В Прикамье пьяная женщина набросилась с ножом на родную мать 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае пьяная женщина едва не убила родную мать.
Вечером 25 марта в одном из домов в селе Юрла 33-летняя женщина выпивала в компании своей 58-летней матери. Во время застолья женщины поссорились. Дочь схватила со стола нож и ударила им мать в живот.
Пострадавшую женщину увезли в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
«Сотрудники межмуниципального отдела полиции «Кудымкарский» возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Ведётся следствие», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным полиции подозреваемая женщина нигде не работала и уже была ранее судима.
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