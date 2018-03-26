В Прикамье пьяная женщина набросилась с ножом на родную мать

Пермском крае пьяная женщина едва не убила родную мать.

Вечером 25 марта в одном из домов в селе Юрла 33-летняя женщина выпивала в компании своей 58-летней матери. Во время застолья женщины поссорились. Дочь схватила со стола нож и ударила им мать в живот.

Пострадавшую женщину увезли в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«Сотрудники межмуниципального отдела полиции «Кудымкарский» возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Ведётся следствие», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции подозреваемая женщина нигде не работала и уже была ранее судима.