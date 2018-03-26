Самого ценного лишались дамы во время танца с новосибирцем 

В Новосибирске суд Кировского района вынес приговор Владимиру Б., которого признали виновным в кражах. Его жертвами становились одинокие женщины, за которыми преступник охотился в ночных клубах и барах. Приглашая женщин на танец, симпатичных карманник обкрадывал жертв.
«Судом установлено, что Владимир Б., находясь в баре, увидел на кофте потерпевшей золотую брошку, — говорится в приговоре суда. — У него из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчина пригласил потерпевшую на танец, при этом обнял потерпевшую и, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, снял с нее брошь». Кроме драгоценностей, вор-танцор воровал у своих жертв сотовые телефоны. Мужчина был признан виновным в нескольких эпизодах по статье УК РФ «Кража». Ему назначено наказание в виде исправительных работ на один год и три месяца с удержанием в доход государства 15% из заработка за каждое преступление.