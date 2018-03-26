Ваша карта заблокирована: мошенники украли у ярославца 65 тысяч рублей

Доверчивый ярославец перевёл мошенникам 65 тысяч рублей. На телефон 58-летнего мужчины пришло сообщение о блокировке карты. Тот перепугался и позвонил по указанному номеру. Там ему ответил «оператор» банка и сказал, что для разблокировки нужно сообщить все данные карты. Что мужчина и сделал. После этого мошенники сняли с его карты все деньги.