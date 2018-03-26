Вора со стажем, промышлявшего в общественном транспорте, поймали на Дону

Ростовчанка лишилась дорого мобильного телефона в общественном транспорте. Вор вытащил гаджет стоимостью 40 тысяч рублей из кармана куртки. Потерпевшая написала заявление в отдел полиции Кировского района Ростова. В этот же день по горячим следам злоумышленника нашли.

— В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». У мужчины уже есть 14 судимостей из-за краж, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

В случае если вина будет доказана судом, 50-летнему безработному воришке грозит до пяти лет лишения свободы.