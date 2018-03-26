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Приморец лишится свободы за серию краж из частных домовладений
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Приморец лишится свободы за серию краж из частных домовладений 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя поселка Тавричанка, обвиняемого в совершении серии краж, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Надеждинскому району.
Так, на территории Надеждинского района с сентября 2016 года по декабрь 2017 года была зарегистрирована серия хищений продуктов питания, электроинструментов из дачных домов.
Сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. 40-летний житель поселка Тавричанка в отделе полиции дал признательные показания. На протяжении почти полутора лет им были совершены кражи из дачных домов, владельцы которых проживали в зимнее время во Владивостоке. Чаще всего предметом хищения становились продукты питания и изделия из металла и электроинструменты, которые можно было реализовать.
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