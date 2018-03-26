Приморец лишится свободы за серию краж из частных домовладений

Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя поселка Тавричанка, обвиняемого в совершении серии краж, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Надеждинскому району.

Так, на территории Надеждинского района с сентября 2016 года по декабрь 2017 года была зарегистрирована серия хищений продуктов питания, электроинструментов из дачных домов.