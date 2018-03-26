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Перед судом предстанет житель Приморья, обвиняемый в серии краж из частных домовладений
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Перед судом предстанет житель Приморья, обвиняемый в серии краж из частных домовладений 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя поселка Тавричанка, обвиняемого в совершении серии краж.
С сентября 2016 по декабрь 2017 года на территории Надеждинского района была зарегистрирована серия хищений продуктов питания, электроинструментов из дачных домов.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отделе полиции 40-летний житель поселка Тавричанка дал признательные показания. На протяжении почти полутора лет он совершал кражи из дачных домов, владельцы которых проживали в городе Владивостоке в зимнее время. Чаще всего предметом хищения являлись продукты питания, а также изделия из металла и электроинструменты, которые можно было реализовать. Ущерб, причиненный потерпевшим в результате противоправной деятельности подсудимого, превысил 250 тысяч рублей.
Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ч.1 ст. 325.
Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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