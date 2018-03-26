По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четыре человека

Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, где могло начаться возгорание в ТЦ в Кемерово , сообщили в СК.

«В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным, погибли 48 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. Пострадали 42 человека. Пропавшими без вести числятся 27 человек.

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

В понедельник утром началось опознание тел погибших.

Ранее в понедельник сообщалось, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово ликвидирован спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что по делу о пожаре в Кемерове задержаны три человека.