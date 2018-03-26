В Оренбурге суд вынес приговор автомеханику, убившему клиента

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор по делу местных жителей, обвиняемых в убийстве, укрывательстве преступления и хищении имущества.

Из материалов дела известно, что мае 2016 года между одним из фигурантов дела и погибшим произошла ссора. Потерпевший отказался платить за невыполненный ремонт автомобиля, тогда автомеханик не менее трех раз ударил жертву по голове металлической трубой. Мужчина скончался на месте происшествия. Преступление произошло на глазах второго фигуранта дела, который помог уничтожить следы убийства и спрятать тело. Останки погибшего были найдены через год.

За убийство первый фигурант дела приговорен к 9 годам лишения свободы, а второй за кражу и сокрытия преступления — к исправительным работам на один год, сообщает пресс-служба суда.

С осужденных взыскана сумма на погребение убитого, материальный ущерб за хищение автомобиля и компенсация морального вреда в размере миллиона рублей.