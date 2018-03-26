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В Приморье задержали мужчин, напавших на пенсионеров
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В Приморье задержали мужчин, напавших на пенсионеров 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции Находки поступило заявление 70-летней жительницы поселка Душкино о разбойном нападении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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