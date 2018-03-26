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В Башкирии злоумышленник напал на инвалида
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В Башкирии злоумышленник напал на инвалида 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром в полицию Бирска обратился 29-летний мужчина-инвалид и рассказал, что на него напал знакомый. Парень ударил человека с ограниченными возможностями по голове, после чего забрал системный блок, сотовый телефон и ушел.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Полицейские установили, что злоумышленник пришел в гости к другу и, зная, что мужчина в этот день получил пенсию по инвалидности, попросил денег на спиртное. Получив отказ, он решил действовать кардинально.
— По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу. Нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.
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