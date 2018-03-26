В Башкирии злоумышленник напал на инвалида

Ранним утром в полицию Бирска обратился 29-летний мужчина-инвалид и рассказал, что на него напал знакомый. Парень ударил человека с ограниченными возможностями по голове, после чего забрал системный блок, сотовый телефон и ушел.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Полицейские установили, что злоумышленник пришел в гости к другу и, зная, что мужчина в этот день получил пенсию по инвалидности, попросил денег на спиртное. Получив отказ, он решил действовать кардинально.