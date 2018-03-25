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Уголовное дело по пожару с жертвами в Кемерово передано в центральный аппарат СК РФ
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Уголовное дело по пожару с жертвами в Кемерово передано в центральный аппарат СК РФ 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Уголовное дело, возбужденное по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, решением главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
ТК «Звезда»: последние новости
Спасатели эвакуировали 100 человек из горящего торгового центра в Кемерово СМИ сообщили о 17 пропавших без вести в результате пожара в ТЦ в Кемерово Уголовное дело по пожару с жертвами в Кемерово передано в центральный аппарат СК РФ
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