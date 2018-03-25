Уголовное дело по пожару с жертвами в Кемерово передано в центральный аппарат СК РФ

ТК «Звезда»: последние новости

Спасатели эвакуировали 100 человек из горящего торгового центра в Кемерово

СМИ сообщили о 17 пропавших без вести в результате пожара в ТЦ в Кемерово

Уголовное дело по пожару с жертвами в Кемерово передано в центральный аппарат СК РФ