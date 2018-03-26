В Амурской области двое жителей Тюмени предстанут перед судом за совершение мошенничества

Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан 1980 и 1972 годов рождения.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступил ряд сообщений от жителей областного центра о том, что у них похитили путем обмана денежные средства при совершении покупки через газету бесплатных объявлений.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые размещали в одной из газет по продажам и услугам и на интернет-сайтах объявления о продаже контейнеров, пиломатериалов, металлической арматуры, вагончиков-бытовок. Звонившим гражданам предлагалось перечислить на банковскую карту предоплату за товар, после чего продукцию обещали доставить покупателю.

Как только граждане переводили определенную сумму денег, телефон продавца становился недоступным.

Так же полицейские установили причастность данных граждан к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Амурской области и в других регионах страны.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении 15 преступлений, ущерб по которым составил свыше двухсот тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.