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В Амурской области двое жителей Тюмени предстанут перед судом за совершение мошенничества
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В Амурской области двое жителей Тюмени предстанут перед судом за совершение мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан 1980 и 1972 годов рождения.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступил ряд сообщений от жителей областного центра о том, что у них похитили путем обмана денежные средства при совершении покупки через газету бесплатных объявлений.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые размещали в одной из газет по продажам и услугам и на интернет-сайтах объявления о продаже контейнеров, пиломатериалов, металлической арматуры, вагончиков-бытовок. Звонившим гражданам предлагалось перечислить на банковскую карту предоплату за товар, после чего продукцию обещали доставить покупателю.
Как только граждане переводили определенную сумму денег, телефон продавца становился недоступным.
Оба злоумышленника — жители Тюменской области. Оперативники областного УУР выехали в командировку в данный регион. Подозреваемых полицейские задержали в г. Тюмени.
Так же полицейские установили причастность данных граждан к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Амурской области и в других регионах страны.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении 15 преступлений, ущерб по которым составил свыше двухсот тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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