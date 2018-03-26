Ещё
Обитавшему в ульяновской колонии обманщику женщин накинули срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обитавшему в ульяновской колонии обманщику женщин накинули срок 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Приговор местному жителю, уже отбывающему наказание в одной из ульяновских колоний, вынес Заволжский районный суд г. Ульяновска. Тот умудрялся прямо и места лишения свободы обманом выманивать деньги у женщин, с которыми знакомился в интернете. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Злоумышленник включал в анкеты на сайте знакомств вымышленные данные, создавая благоприятный образ для знакомств. В ходе последующей переписки мошенник предлагал встретиться, назначал время и место.
В назначенный момент он звонил пришедшей на свидание подруге и сообщал, что по пути его остановил инспектор ГИБДД, и он вступил с ним в конфликт. Чтобы избежать уголовного дела, полицейским надо срочно заплатить. Для пущей убедительности тот передавал трубку неустановленному подельнику, который правдоподобно изображал сотрудника ДПС. В итоге мошенник просил перевести ему деньги взаймы, обещая их в ближайшее время вернуть.
Поверившая мошеннику женщина перечислила мошеннику 125 тысяч рублей.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Двое ульяновцев громили микрофинансовые конторы, украв почти полмиллиона Злоумышленники. В Ульяновске двое пытались похитить рельсы на металлолом Жителя Ульяновска, избившего полицейского сковородой, отправили в колонию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека116
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться175
МВД и СБ Украины перешли на сторону России741
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ315
Появилось видео попытки спасения людей в ТЦ в Кемерово39
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение