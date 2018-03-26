Обитавшему в ульяновской колонии обманщику женщин накинули срок

Приговор местному жителю, уже отбывающему наказание в одной из ульяновских колоний, вынес Заволжский районный суд г. Ульяновска . Тот умудрялся прямо и места лишения свободы обманом выманивать деньги у женщин, с которыми знакомился в интернете. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Злоумышленник включал в анкеты на сайте знакомств вымышленные данные, создавая благоприятный образ для знакомств. В ходе последующей переписки мошенник предлагал встретиться, назначал время и место.

В назначенный момент он звонил пришедшей на свидание подруге и сообщал, что по пути его остановил инспектор ГИБДД , и он вступил с ним в конфликт. Чтобы избежать уголовного дела, полицейским надо срочно заплатить. Для пущей убедительности тот передавал трубку неустановленному подельнику, который правдоподобно изображал сотрудника ДПС. В итоге мошенник просил перевести ему деньги взаймы, обещая их в ближайшее время вернуть.

Поверившая мошеннику женщина перечислила мошеннику 125 тысяч рублей.