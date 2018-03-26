Ковернинские полицейские ответили на вопросы граждан

На вопросы обратившихся 23 марта ответили начальник штаба МО МВД России «Ковернинский» подполковник внутренней службы Дмитрий Егозов совместно и члены Общественного совета при ОВД . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ковернинцев интересовали вопросы учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях. Звонившие уточнили порядок реагирование сотрудников полиции на анонимные сообщения, а также сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях.

На все вопросы подполковник внутренней службы Дмитрий Егозов дал подробные разъяснения, а также сообщил звонившим телефонные номера, по которым граждане могут обратиться с сообщением о противоправных действиях.