Ещё
Ковернинские полицейские ответили на вопросы граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ковернинские полицейские ответили на вопросы граждан 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
На вопросы обратившихся 23 марта ответили начальник штаба МО МВД России «Ковернинский» подполковник внутренней службы Дмитрий Егозов совместно и члены Общественного совета при ОВД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ковернинцев интересовали вопросы учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях. Звонившие уточнили порядок реагирование сотрудников полиции на анонимные сообщения, а также сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях.
На все вопросы подполковник внутренней службы Дмитрий Егозов дал подробные разъяснения, а также сообщил звонившим телефонные номера, по которым граждане могут обратиться с сообщением о противоправных действиях.
Newsroom24: последние новости
30-летний мужчина задержан в Нижегородской области за кражу трех тысяч рублей 40-летнего депутата ЗСНО подозревают в уклонении от уплаты налогов Вынесен приговор нижегородцу, избившему полицейского в кальянной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ111
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться76
После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок69
МВД и СБ Украины перешли на сторону России734
Появилось видео попытки спастись людей в ТЦ в Кемерово21
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение