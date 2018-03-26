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Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ стали 37 человек
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Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ стали 37 человек 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Разбираться в обстоятельствах будут москвичи.
Расследованием уголовного дела, возбужденного по факту масштабного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, займутся сыщики Главного следственного управления СК России. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает "Уралинформбюро".
Пожар в ТРЦ возник 25 марта, во второй половине дня. Предположительно — на четвертом этаже здания. В результате возгорания обрушилось порядка 600 квадратных метров кровли.
По последним официальным данным, жертвами пожара стали 37 человек, 30 госпитализировано. Проверяется информация о пропавших без вести.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
"Для организации работы по расследованию уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий", — добавили в пресс-службе СКР.
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