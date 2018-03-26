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По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны три человека
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По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны три человека 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Три человека задержаны в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что среди задержанных директор ТЦ Надежда Судденок. Ранее сообщалось, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
По официальным данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, 82 пострадали. Без вести пропали 64 человека, в том числе дети. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, среди без вести пропавших группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский.
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