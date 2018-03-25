Дело о пожаре в ТЦ Кемерова передано в Центральный аппарат СК

Кроме того, в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК России (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в ведомстве сообщили о четырёх погибших — трое детей и одна женщина, а также о 26 пострадавших.