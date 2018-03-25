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Дело о пожаре в ТЦ Кемерова передано в Центральный аппарат СК
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Дело о пожаре в ТЦ Кемерова передано в Центральный аппарат СК 

RT на русском 11 часов назад
Уголовное дело по факту пожара в одном из торговых центров Кемерова, в результате которого погибли люди, передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Кроме того, в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК России (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее в ведомстве сообщили о четырёх погибших — трое детей и одна женщина, а также о 26 пострадавших.
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