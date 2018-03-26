СКР ответил на слухи о сотнях жертв в Кемерове

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении СКР в Telegram-канале.

СК отмечает, что он с первых минут расследования уголовного дела по факту пожара регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Ведомство подчеркивает, что эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших.