СКР ответил на слухи о сотнях жертв в Кемерове 

Следственный комитет России (СКР) заявил, что информация о якобы сотнях жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не соответствует действительности.
«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», — говорится в сообщении СКР в Telegram-канале.
СК отмечает, что он с первых минут расследования уголовного дела по факту пожара регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Ведомство подчеркивает, что эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших.