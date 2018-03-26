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Почти 300 гр. гашиша изъяли столичные полицейские у пассажира иномарки на ул. Бутырская
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Почти 300 гр. гашиша изъяли столичные полицейские у пассажира иномарки на ул. Бутырская 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 300 гр. гашиша изъяли столичные полицейские у 29-летнего пассажира иномарки на ул. Бутырская. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«Инспекторы ГИБДД на ул. Бутырская для проверки документов остановили автомобиль Honda Accord, где в качестве пассажира находился 29-летний мужчина. В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание на то, что пассажир транспортного средства заметно нервничает. Молодой человек на вопросы отвечал неохотно, пытался избежать общения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа ближайшего отдела полиции.
«В ходе личного досмотра у гражданина обнаружен и изъят полимерный сверток с находящимися внутри него тремя спрессованными веществами. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — гашиш, массой более 280 гр. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ», — добавили в пресс-службе.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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