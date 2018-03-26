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Возбуждено новое дело о мошенничестве при строительстве стадиона в Петербурге
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Возбуждено новое дело о мошенничестве при строительстве стадиона в Петербурге 

pasmi.ru 1 час назад
Следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге.
Дело дошло до крыши
«Дело по статье «Мошенничество» возбуждено в Москве, в центральном аппарате СК», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Источник в компании «Инжтрансстрой СПб», которая ранее являлась генеральным подрядчиком возведения стадиона на Крестовском острове, сообщил ТАСС, что «правоохранительные органы интересовались возведением крыши» арены, но не уточнил, проходили ли в компании следственные мероприятия.
В комитете по строительству Петербурга ТАСС сообщили, что об уголовном деле из-за хищений при строительстве арены представителям ведомства стало известно от правоохранительных органов в момент их обращения к руководству комитета. По информации региональных СМИ, следователи уже изучили документацию ООО «Атлант», которое выступало субподрядчиком при возведении кровли стадиона. В пресс-службе комитета по строительству ТАСС также подчеркнули, что госконтракты на выполнение работ по строительству стадиона Смольный заключал с компанией «Трансстрой» и «Метрострой».
«Договорные отношения с организацией «Атлант» у комитета отсутствуют. Данный вопрос находится в плоскости отношений генерального и субподрядчика», — добавили в пресс-службе.
В компании «Метрострой», которая также была генподрядчиком при строительстве арены, ТАСС сообщили, что организация не имеет никаких претензий к ООО «Атлант», а также подчеркнули, что «Метрострой» стал подрядчиком строительства стадиона на этапе завершения работ, и конструктив крыши к тому моменту уже был практически выполнен.
Напомним, что в августе 2017 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что у нового стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове, стоимость строительства которого превышает 40 млрд рублей, протекает крыша. Виновными в этом чиновник назвал сперва бакланов, которые якобы своими клювами разрушают защитную пленку, а позже и миллиардера Олега Дерипаску, который, по его словам, сэкономил на птицезащите.
Отметим, что ранее правоохранительные и надзорные органы выявили при строительстве объекта множество нарушений коррупционного характера, было возбуждено несколько уголовных дел.
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