Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере

ЛОНДОН, 25 марта. / ТАСС /. Вооруженный мечом злоумышленник нанес тяжелые травмы британскому полицейскому в английском Манчестере. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщила полиция графства Большой Манчестер.

Нападавший был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Некоторые дороги в городском районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыты на время проведения расследования.

Как сообщило агентство Press Association, свидетели утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с «трехфутовым мечом (примерно 90 см)». Стражи порядка попытались остановить его, однако злоумышленник не подчинился их требованиям и набросился на них. На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом.