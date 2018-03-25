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Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере
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Вооруженный мечом злоумышленник напал на полицейского в Манчестере 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженный мечом злоумышленник нанес тяжелые травмы британскому полицейскому в английском Манчестере. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщила полиция графства Большой Манчестер.
Нападавший был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Пострадавший полицейский был госпитализирован и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Некоторые дороги в городском районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыты на время проведения расследования.
Как сообщило агентство Press Association, свидетели утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с «трехфутовым мечом (примерно 90 см)». Стражи порядка попытались остановить его, однако злоумышленник не подчинился их требованиям и набросился на них. На данный момент неизвестно, связан ли этот инцидент с терроризмом.
Данный случай нападения с длинноклинковым холодным оружием на представителей правоохранительных органов не первый в Англии. Ранее в августе прошлого года в центре Лондона у Букингемского дворца злоумышленник, также вооруженный мечом, напал на полицейский патруль и ранил двоих правоохранителей.
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