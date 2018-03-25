Mercedes стоимостью более 1,6 млн руб украли в Химках

«Двадцать четвертого марта в 00:31 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина с заявлением о том, что 23 марта с 12:00 до 24:00 от дома по месту проживания заявителя в Химках, микрорайон Левобережный, улица Совхозная, дом 16, неизвестный похитил ее автомашину Mercedes-Benz GLK 220 2013 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 1,65 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.