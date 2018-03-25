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В разгар движения поездов в самарском метро мужчина спрыгнул на рельсы и помчался по тоннелю
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В разгар движения поездов в самарском метро мужчина спрыгнул на рельсы и помчался по тоннелю 

ТРК Губерния 1 час назад
Что толкнуло мужчину на рельсы, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в ГУ МВД России по Самарской области, нарушитель спокойствия задержан, личность его установлена.
По данным стражей порядка, сегодня в Самарском метрополитене произошёл странный инцидент. На станции метро «Гагаринская» мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в сторону «Московской». Здесь он был пойман сотрудниками правопорядка. В настоящее время устанавливаются причины, заставившие мужчину совершить этот поступок.
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