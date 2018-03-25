В разгар движения поездов в самарском метро мужчина спрыгнул на рельсы и помчался по тоннелю

Что толкнуло мужчину на рельсы, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов . Как сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в ГУ МВД России по Самарской области, нарушитель спокойствия задержан, личность его установлена.

По данным стражей порядка, сегодня в Самарском метрополитене произошёл странный инцидент. На станции метро «Гагаринская» мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в сторону «Московской». Здесь он был пойман сотрудниками правопорядка. В настоящее время устанавливаются причины, заставившие мужчину совершить этот поступок.