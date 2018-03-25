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Мужчину госпитализировали в больницу после пьяной ссоры в Реутове
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Мужчину госпитализировали в больницу после пьяной ссоры в Реутове 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Пьяная ссора двух мужчин в подмосковном Реутове закончилась для одного из собутыльников госпитализацией в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать четвертого марта в 01:15 в Реутове, проспект Мира, от дома бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГАУЗ Московской области «ЦГКБ города Реутов» житель Омска 1987 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД местный житель 1982 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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