Двоих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде

24-летний житель Нижегородской области был задержан с наркотическим веществом около одного из домов по улице Сазанова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Задержание проведено в ходе проведения комплекса мероприятий в рамках акции «Сообщи, где торгую смертью!».

У подозреваемого было обнаружено 9 свертков с наркотиком общей массой 4,158 грамма. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершения аналогичного преступления.

В Ленинском районе у дома по улице Снежная был задержан 38-летний нижегородец. В кармане куртки у мужчины находился полимерный сверток с синтетическим наркотиком массой 1,887 грамма.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела.