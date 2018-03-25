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Двоих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде
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Двоих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
24-летний житель Нижегородской области был задержан с наркотическим веществом около одного из домов по улице Сазанова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Задержание проведено в ходе проведения комплекса мероприятий в рамках акции «Сообщи, где торгую смертью!».
У подозреваемого было обнаружено 9 свертков с наркотиком общей массой 4,158 грамма. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершения аналогичного преступления.
В Ленинском районе у дома по улице Снежная был задержан 38-летний нижегородец. В кармане куртки у мужчины находился полимерный сверток с синтетическим наркотиком массой 1,887 грамма.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела.
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