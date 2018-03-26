Задержана владелица сгоревшего в Кемерове торгового центра

Надежда Судденок задержали в качестве подозреваемой.

Владелицу сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок задержали, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что она была задержана как подозреваемая.

По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).