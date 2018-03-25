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СК завел уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Кемерово
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СК завел уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 5 часов назад
СК завел уголовное дело в связи с пожаром в кемеровском ТЦ, в результате которого погибли 4 ребенка
РИА Новости / Динамика дня
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