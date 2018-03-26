В Москве безработный ранил ножом в грудь мужчину

В Москве в районе Бирюлево Восточное безработный напал на мужчину. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Инцидент произошел на улице Касимовская, дом №17. Информация о произошедшем поступила 24 марта в службу «02». По указанному адресу был обнаружен мужчина 1992 года рождения с проникающим ранением груди. Его доставили в больницу.

Сотрудники полиции также задержали безработного гражданина 1989 года рождения. Его впоследствии изобличили в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.