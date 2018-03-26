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В Москве безработный ранил ножом в грудь мужчину
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В Москве безработный ранил ножом в грудь мужчину 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Москве в районе Бирюлево Восточное безработный напал на мужчину. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Инцидент произошел на улице Касимовская, дом №17. Информация о произошедшем поступила 24 марта в службу «02». По указанному адресу был обнаружен мужчина 1992 года рождения с проникающим ранением груди. Его доставили в больницу.
Сотрудники полиции также задержали безработного гражданина 1989 года рождения. Его впоследствии изобличили в содеянном.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
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