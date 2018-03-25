Неизвестные ранили мужчину на юго‑востоке Москвы

По его словам, 24 марта на службу «02» из медучреждения сообщили о доставлении с адреса: улица Батюнинская, дом 1, с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости мужчины 29 лет.

«Установлено, что 24 марта в 05:00 по адресу: улица 1-я Курьяновская, дом 28, в ссоре двое неизвестных неустановленным предметом причинили указанное ранение пострадавшему, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.