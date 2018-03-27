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Человек ранен в результате стрельбы на западе Москвы
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Человек ранен в результате стрельбы на западе Москвы 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту сообщения о мужчине с огнестрельным ранением. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По данным управления, ночью в полицию от наряда скорой медицинской помощи поступило сообщение о неизвестном мужчине с огнестрельным ранением в 1-м Очаковском переулке.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестные из неустановленного оружия причинили мужчине 1955 года рождения огнестрельные ранения, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший госпитализирован.
По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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