Человек ранен в результате стрельбы на западе Москвы 

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестные из неустановленного оружия причинили мужчине 1955 года рождения огнестрельные ранения, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший госпитализирован.

По данным управления, ночью в полицию от наряда скорой медицинской помощи поступило сообщение о неизвестном мужчине с огнестрельным ранением в 1-м Очаковском переулке.