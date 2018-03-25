Воронежец перевел липовому квартиросъемщику 112 тыс. рублей

В Аннинском районе полицейские ищут мошенника, обманувшего воронежца, сдававшего квартиру в аренду, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

40-летний мужчина разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что хочет снять квартиру. Поскольку пока он находится в другом городе, то готов внести предоплату.

Когда на счет хозяина квартиры перечислили 12 тыс. рублей, на телефон снова позвонил потенциальный квартиросъемщик и сказал, что он якобы военный, ему нужно посоветоваться с руководителем и попросил вернуть деньги.

Доверчивый мужчина перевел на указанный счет 12 тыс. рублей, однако мошенник стал уверять, что ему деньги не пришли и попросил повторить перевод.

Когда хозяин квартиры перевел около 50 тыс. рублей, мужчина предложил попробовать осуществить перевод с другой карты. Мужчина перечислял деньги, пока они не закончились. Проверив счет, он понял, что стал жертвой мошенника, так как с его карты было списано 112 тыс. рублей.

Позднее он проверил счет и, осознав, что стал жертвой мошенника, обратился в полицию. С его карты было списано 112 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество», и уже ищут злоумышленника.