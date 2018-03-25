СК возбудил уголовное дело из-за пожара в ТРЦ в Кемерове

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области в связи с пожаром, повлекшем человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело", — сообщили в СК.

При проведении спасательных работ в ТРЦ в детской комнате обнаружили тела четверых детей. Сейчас на месте работает следственная группа. Ведется допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация. «В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовою оценку действиям представителей торгового комплекса, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе», — добавили в СК.

Ранее прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара.

Из горящего торгового центра спасли 20 человек, еще 100 эвакуировали. Еще девять человек, включая двоих детей госпитализированы. Тушение пожара продолжается. Его площадь составляет 1500 кв. м.