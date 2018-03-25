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Молодого человека с ножевым ранением госпитализировали в Лобне
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Молодого человека с ножевым ранением госпитализировали в Лобне 

РИАМО 1 час назад
Из дома в подмосковной Лобне скорая помощь госпитализировала молодого человека с ножевым ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать четвертого марта в 05:25 в Лобне, улица Озерная, из своего дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением доставлен и госпитализирован в ГБУЗ Московской области молодой человек 1995 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД молодой человек 1995 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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