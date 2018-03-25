Ещё
Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры в Химках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры в Химках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мужчина в ходе конфликта в подмосковных Химках ранил своего оппонента ножом в живот, пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать четвертого марта в 06:10 от кафе на улице Родионова в Химках бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован в ГАУЗ Московской области москвич 1981 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1989 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
РИАМО: последние новости
Мужчину избили до смерти на востоке Москвы Безработный ранил ножом мужчину на юге Москвы Молодого человека с ножевым ранением госпитализировали в Лобне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна «Новичка»265
Макрону послали «черную метку»77
МВД и СБ Украины перешли на сторону России701
Украина дала ответ по российским дипломатам179
Британии предложили войти в состав РФ277
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение