Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры в Химках

«Двадцать четвертого марта в 06:10 от кафе на улице Родионова в Химках бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован в ГАУЗ Московской области москвич 1981 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1989 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».