Мужчину избили до смерти на востоке Москвы

«Двадцатого марта в 01:15 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 19 марта в 23:33 с адреса: улица Хабаровская, дом 15, с закрытой черепно-мозговой травмой мужчины 1958 года рождения, который был госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения, где 24 марта в 15:40, не приходя в сознание, скончался», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.