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Мужчину избили до смерти на востоке Москвы
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Мужчину избили до смерти на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Неизвестный избил до смерти мужчину на улице Хабаровская в столице, проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Двадцатого марта в 01:15 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 19 марта в 23:33 с адреса: улица Хабаровская, дом 15, с закрытой черепно-мозговой травмой мужчины 1958 года рождения, который был госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения, где 24 марта в 15:40, не приходя в сознание, скончался», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту полиция проводит проверку.
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