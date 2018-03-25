Безработный ранил ножом мужчину на юге Москвы 

В столице с улицы Касимовская госпитализировали мужчину с ножевым ранением, подозреваемого в нападении на него задержали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 24 марта поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Касимовская, дом 17.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 24 марта в 19:30 на четвертом этаже подъезда №1 дома по указанному адресу гражданин 1989 года рождения, неработающий, ножом причинил проникающее ранение груди мужчине 1992 года рождения, проживающему по улице Касимовская, который с полученным ранением госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что позже подозреваемого задержали. По факту ранения проводится проверка.