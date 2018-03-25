Безработный ранил ножом мужчину на юге Москвы

По его словам, 24 марта поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Касимовская, дом 17.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 24 марта в 19:30 на четвертом этаже подъезда №1 дома по указанному адресу гражданин 1989 года рождения, неработающий, ножом причинил проникающее ранение груди мужчине 1992 года рождения, проживающему по улице Касимовская, который с полученным ранением госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже подозреваемого задержали. По факту ранения проводится проверка.