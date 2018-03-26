Женщина напала на соседку с ножом из-за парковки в Ярославле

Женщина напала на соседку с ножом из-за спора по поводу парковочного места во дворе жилого дома в Ярославле . Об этом сообщает «Ридус».

"Конфликтная ситуация началась со словесной перепалки. Пострадавшая попыталась поставить свой автомобиль на место машины обидчицы, в ответ получила отказ. В подъезде женщины встретились еще раз, одна из них напала на другую с ножом", — говорится в сообщении.

По данным издания, пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.